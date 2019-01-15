İsmini itirafçı verdi

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, 12 Temmuz 2017 tarihinde eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlenmişti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, özel harekat polisi eşliğinde merkez Meram ilçesinde bir villaya düzenlenen baskında çıkan çatışmada 5 terörist ölü olarak ele geçirilirken, villada 1 tabanca, 5 Kalaşnikof tüfek, bu silahlara ait mermiler ile patlayıcılar ele geçirilmişti.

Operasyon sonrasında haklarında dava açılan 10 sanıktan 9’una 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilmişti.



Mahkemede itirafçı olan örgüt üyesi M.A.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda DEAŞ'ın sözde Konya emiri olduğu iddia edilen emekli özel harekat polisi B.S. ile birlikte S.A ve M.A.' düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Şüphelilerin öldürülen 5 teröristin barındığı evi kiralayan A.Y. isimli teröriste yardım ettiği ve lojistik destek sağladığı tespit edildi.



DEAŞ'ın Konya emiri ve beraberindeki 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.