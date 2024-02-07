"Emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusu milyonlarca çalışanın merak ettiği konuların başında geliyor. E-devlet'e getirilen yeni özellik sayesinde çalışanlar artık ne kadar emekli maaşı alacağını görebiliyor. 2024 Ocak ayında emeklilere verilen zam oranlarının kesinleşmesiyle emekli maaşı hesaplama ekranı da açıldı. Binlerce vatandaş, E-devlet üzerinden yalnızca birkaç tıklama ile olası emekli maaşını hesaplayabiliyor. İşte, e-Devlet'ten 4A emekli maaşı öğrenme ve emekli maaşı hesaplama ekranı...