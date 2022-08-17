Emekli maaşı banka promosyonları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler "Emekli maaşı nasıl taşınır?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Emekli maaşı nasıl taşınır? İşte emekli maaşı taşıma e-Devlet ekranı...

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar veya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

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