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Emekli promosyon sözleşmesi nasıl bozulur, emekli promosyon taahütü bozma şartları nelerdir? Sözleşmesi bitmeyenler emekli promosyonundan nasıl yararlanacak?

Emekli promosyon sözleşme süresi bitmeyenler dikkat! Sözleşmesi bitmeyen emekliler promosyonundan nasıl yararlanacak?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu emekli promosyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Enflasyon verileri ile yüzde 42,35 oranındaki Temmuz zammının emekli maaşlarını etkilemesinin ardından bankalar promosyon miktarlarında önemli değişikliklere gitti. Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi "Sözleşmesi bitmeyen emekliler promosyondan nasıl faydalanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

16.08.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gündeminde emekli promosyon ödemeleri yer alıyor. Taahüt süresi sona ermeden önce daha yüksek promosyon veren bir bankaya geçmek isteyen emekliler sözleşme bozma bedelini merak ediyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu katıldığı bir televizyon programında emekli promosyon ödemelerine dair merak edilen soruları yanıtladı. İşte emekli promosyon süresi ile ilgili merak edilen detaylar...

  • 'TAAHHÜT DOLMADAN PROMOSYON BOZULABİLİR'

    Emekli maaşına zam geldikten sonra şu anda maaş aldıkları bankalarından promosyon bedelinin yeni maaş üzerinden belirlenmesini talep edebilirler. Bankalar promosyon farkını vermediği takdirde yeni bir bankaya geçme hakkında sahiptir. 

    Ancak taahüt süresi dolmadan başka bankaya geçebilmenin de bazı şartları bulunuyor;

  • TAAAHÜT SÜRESİ DOLMADAN BAŞKA BANKAYA NASIL GEÇİLİR?

    Promosyonu taşımak herhangi bir ceza gerektirmiyor sadece önceden alınmış bedelin iadesi gerekiyor.

  • Örneğin; 3 yıllığına 1500 lira aldık. 2 yıl geçti, 1 yıl kala bozduk. Kaç ay kaldıysa geride o aylara tekabül eden promosyon ücretini iade ederek sözleşmeden dönebiliriz. Örnekleyecek olursak 36 ay anlaşma karşılığı 1500 lira aldıysak. 24 ay geçtiyse geriye kalan 12 ay için 500 lira bedeli iade ederiz. Yeni promosyon tutarını bankalardan araştırıp dilediğiniz bankaya emekli aylığınızın taşınmasını isteyebiliriz. Mesela benden 490 lira aldılar, 4 bin lira yatırdılar.

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