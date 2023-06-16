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Haberler Sosyal Güvenlik SON DAKİKA: Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu - Ekonomi Haberleri

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini açıkladı

Giriş: 16.06.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu - Ekonomi Haberleri
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 14.4 milyon emekliye toplam 25.7 milyar TL bayram ikramiyesi ödeneceği belirtildi.

SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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