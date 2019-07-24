24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emekli maaş farkları için sayılı saatler kaldı. Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca emekli vatandaş farklarının yatacağı tarih için bekliyordu. Dün Bakan Zehra Selçuk, emekli maaş farklarının yatacağını ve yapılan zam oranını da açıkladı.
EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, memur emekli maaş farklarının yatacağı tarihi şu sözlerle açıkladı, " SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylık 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.
MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Toplu sözleşmeye göre 2019'un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak.
TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2019'un ocak-temmuz dönemi enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.
Böylece yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da oluşmuş oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da eklendiğinde; temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak.
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