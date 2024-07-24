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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş farkı ile malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı zam farkı ne zaman yatacak? 2024 zam farkı ödeme tarihleri

        Emekli maaşı, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı zam farkı ne zaman yatacak?

        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıktı ve böylece milyonlarca vatandaşın zam farkı alması gerekti. Emekli aylığına yapılan son düzenleme ile birçok maaş da arttı. Peki, zam farkı ne zaman hesaba yatacak? İşte, SGK tarafından verilen tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:34
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        • 1

          En düşük emekli maaşının 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkmasıyla 2 milyon 441 bin 795 kişi zam farkı almak içim bekliyor. En düşük aylığın artmasıyla beraber, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı da arttı. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, SGK'dan açıklanan tarih...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

          Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

          Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi, 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

          "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

          Buna göre;

          Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

        • 4

          Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan

          1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında

          2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında

          3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

        • 5

          ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

          En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek. İşte emekli maaşı ödeme günleri;

        • 6

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 7

          4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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