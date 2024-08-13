'Emekliler yılı' olarak tabir edilen 2024 senesi için emekli vatandaşlara devlete ait birçok kurumda indirim uygulanıyor. Emekliler; indirimli tren bileti, ücretsiz KYK yurdu, PTTCell paketleri gibi çeşitli alanlarda, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Peki, emekli indirimi nerelerde geçerli? İşte, 2024 Ağustos itibarıyla emekli indirimlerinin geçerli olduğu tüm kurumlar...