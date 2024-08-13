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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli indirimleri nelerdir, nerelerde geçerli? 2024 Ağustos emekli indirimleri KYK yurdu, sinema, tren, otobüs, PTT

        Emekli indirimleri nerelerde geçerli? 2024 Ağustos emekli indiriminin geçerli olduğu yerler

        Emekli vatandaşlar için devlete ait çeşitli kurumlarda uygulanan indirimler devam ediyor. Bu kapsamda emekliler; misafirhane, PTT, KYK yurdu, sinema bileti, TCDD veya öğretmenevi gibi birçok tesisten indirimli bir şekilde hizmet alabiliyor. İşte, 2024 Ağustos emekli indiriminin geçerli olduğu yerler ve indirim oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 08:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:23
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        • 1

          'Emekliler yılı' olarak tabir edilen 2024 senesi için emekli vatandaşlara devlete ait birçok kurumda indirim uygulanıyor. Emekliler; indirimli tren bileti, ücretsiz KYK yurdu, PTTCell paketleri gibi çeşitli alanlarda, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Peki, emekli indirimi nerelerde geçerli? İşte, 2024 Ağustos itibarıyla emekli indirimlerinin geçerli olduğu tüm kurumlar...

        • 2

          YÜZDE 30 İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ

          Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile SİSAY arasında 'Emekliler Yılı' kapsamında protokol imzalandı. Protokol ile emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.

        • 3

          TCDD'DE YÜZDE 10 EMEKLİ İNDİRİMİ

          TCDD'de, emekli vatandaşlar, 31.12.2024 tarihine kadar YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim hakkına sahip.

        • 4

          EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM!

          Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim uygulanıyor.

          Öte yandan, emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tes-İş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim hakkı bulunuyor.

        • 5

          EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KYK YURDU

          Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, ücretsiz olarak emeklilere açıldı. Emeklilerin, ücretsiz yurtlardan yararlanabileceği tarihler şöyle;

          - 15 - 19 Temmuz 2024

          - 22 - 26 Temmuz 2024

          - 29 Temmuz - 02 Ağustos 2024

          - 05 - 09 Ağustos 2024

          - 12 - 16 Ağustos 2024

        • 6

          PTTCELL'DEN EMEKLİ PAKETİ

          PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi. Aynı şekilde PTT Kargo da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

          PTT KARGO'da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlandı. ayrıca emeklilere PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanmak suretiyle PTT personeli fiyatlarından yararlandırılması imkânı getirildi.

        • 7

          TROY KARTA ÇEŞİTLİ İNDİRİMLER

          Yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

        • 8

          EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

          Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

        • 9

          EMEKLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

          İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlar da yararlanabilecek.

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