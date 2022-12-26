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EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez ödeniyor! Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez ödeniyor! Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez bayramlarda yapılan emekli ikramiyesi ödemeleri gündeme geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin yılbaşında yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere 1100 TL bayramlarda verilen ikramiye yılbaşında ödenmeyecek. İşte, Yılbaşı emekli ikramiyesi hakkında merak edilenler...

Giriş: 26.12.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü yılbaşı emekli ikramiyesine çevrildi. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Fakat emekli ikramiyeleri yılbaşında değil sadece bayramlarda emeklilere ödeniyor. İşte, konu hakkında detaylar...

  • EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

    Yılda iki kez bayramlarda ödenen bayrm ikramiyesi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesabına ödeniyor. 

    Emekli yılbaşı ikramiyesi verileceğine dair bir resmi açıklama bulunmuyor o nedenle yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesi beklenmiyor.

  • BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez yapılan emekli ikramiye ödemesi 1100 TL olarak yapılıyor.

  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.

  • SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Emekli zammına ilişkin olarak Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde;

     

    "En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler. Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek."

  • En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil.

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