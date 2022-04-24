Ramazan Bayramı öncesi binlerce emeklinin gündeminde Emekli bayram ikramiyesi yer alıyor. Her bayramdan önce olduğu gibi bu bayramdan önce de emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek. Bakan Bilgin'in son dakika açıklamasının ardından "SSK Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" sorusu yanıt bulmuş oldu. İşte, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve konuyla ilgili tüm merak edilenler...