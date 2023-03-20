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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? 2023 EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? EYT'liler ikramiye alabilecek mi?

Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kala emekliler bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yattığı için ikramiyeler Ramazan Ayı içerisinde hesaplara yatacak. Peki, 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? EYT'liler emekli bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte merak edilenler...

Giriş: 20.03.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve emekli adayı EYT'liler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere emekli bayramiyeleri bayramdan önce yatırıyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Ayı içerisinde yatacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? EYT'liler emekli ikramiyesi alabilecek mi? İşte merak edilen detaylar...

  • EMKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAMLANDI MI?

    Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde yılda iki defa ödeniyor. yapılıyor. Emekli bayram ikramiyesi yeni bir zam haberi gelmedikçe bu yıl  Ramazan ayında 1.100 TL olacak.

  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. 

  • EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

    EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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