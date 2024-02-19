Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte emekli bayram ikramiyesine dair son gelişmeler
Emekli bayram ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Emekli vatandaşlara her sene Ramazan ve Kurban Bayramında verilen ikramiye miktarının bu sene artacağı bekleniyordu. Beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Geçen sene 2 bin TL olan bayram ikramiyesine 2024 için zam yapıldı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu ve kimler ne kadar alacak? İşte, tüm merak edilenler...
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Emekli bayram ikramiyesine dair son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla emekliler, bayram ikramiyesinde bir artış talep etmeye başlamıştı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi ve emeklilere zam müjdesi verildi. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek ve kimler kaç TL ikramiye alacak? İşte, detaylar...
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2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.
Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan, 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketinde yer aldı.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN DİLEKÇE VERMEK GEREKİYOR
Emeklilik dilekçesini 31 Mart 2024 tarihine kadar veren EYT'liler veya diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alabilecek.
Burada önemli olan nokta; dilekçenin belirtilen tarihe kadar verilmesi. Emeklilik resmi olarak onaylanmasa bile dilekçe veren vatandaşlar, bayram ikramiyesi alabiliyor.
Öte yandan; emeklilik dilekçelerini 1 Nisan ile 31 Mayıs 2024 tarihi arasında verenler, tarih itibarıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak ancak Kurban Bayramı'nda ikramiye alabilecek.
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DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILACAK MI?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.
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İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILACAK MI?
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.
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SGK'DA BİRDEN FAZLA GELİRİ OLANLAR NEYE GÖRE İKRAMİYE ALACAK?
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.
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Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.
Emekli veya hak sahiplerinin Nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.