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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika 'Misafir vergisi' açıklaması: Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı? - Ekonomi haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak" haberlerinin doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:09
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        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
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        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında yer alan, “Misafir vergisi geliyor” ve “Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak” iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Kira geliri olan mal sahiplerinin beyanname vererek vergisini ödemesi gerekmektedir. Konutta ikamet eden sakinlerin dışında, evde başkalarının misafir edilmesinden kaynaklı herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir. “Misafir vergisi” adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır. Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

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