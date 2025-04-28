Emek Partisi Eski Genel Başkanına 15 yıl hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonları kapsamında 4 şüpheliye yönelik soruşturmasını tamamladı.
Giriş: 28.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:53
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Emek Partisi Eski Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Psikolojik Danışman Zeysu Fakir, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Parti Meclisi Üyesi İbrahim Halit Elçi, Aktivist Tarık Yıldız hakkında iddianame düzenlendi.
4 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ