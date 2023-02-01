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Haberler Magazin Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Sahne adı olarak 'Elvan Dalton'u kullanan Yılmaz, şarkısının 'Çalgı Çengi' adlı sinema filminde kullanılmasıyla ünlenmişti

Giriş: 01.02.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
AA

Sahne adı 'Elvan Dalton' olan ve aynı adlı şarkısıyla tanınan 57 yaşındaki Elvan Yılmaz, dün akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaz, Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elvan Yılmaz'ın cenazesine, ailesi ve sevenleri katıldı.

ELVAN YILMAZ HAKKINDA

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Elvan Yılmaz, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Sahne hayatına düğünlerde yaptığı müzikle adım atan Yılmaz, darbuka ve bağlamasıyla birçok ünlü sanatçıya da eşlik etti.

Elvan Yılmaz, 2010'da gösterime giren 'Çalgı Çengi' adlı sinema filminde Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in 'Elvan Dalton' adlı şarkısını seslendirmesiyle ünlenmişti.

Fotoğraflar: DHA

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