Elton John: Nefret ettim, adımı değiştirdim

"ANNEM VE BABAM İSİM KONUSUNDA ANLAŞAMAMIŞ"

Kendisine ilk olarak annesinin Raymond adını vermek istediğini ama babasının karşı çıkması üzerine büyük bir tartışma yaşadıklarını söyleyen Elton John; "Bu tartışma onlar için beklenmedik bir tartışmaydı. Sonunda Reginald olmuşum ve bundan nefret ettim" dedi.