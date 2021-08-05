Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2020 yılı yapımı filmin komedi türündeki filmin yönetmenliğini ise Onur Bilgetay yapıyor. İşte Eltilerin Savaşı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncu Adı Karakteri Gupse Özay Sultan Altundağ Merve Dizdar Gizem Altundağ Ferit Aktuğ Selim Altundağ Uraz Kaygılaroğlu Fatih Altundağ Füsun Demirel Melahat Altundağ Ali İpin Hamdullah Altundağ Hülya Duyar Hülya Kubilay Tunçer Doktor Cansevdi

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.