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        Haberler Gündem Elon Musk yeni değişikliğin sinyalini verdi! Twitter (X) herkese paralı mı olacak, detaylar belli oldu mu?

        Elon Musk yeni değişikliğin sinyalini verdi! Twitter (X) herkese ücretli mi olacak?

        Twitter'ı satın alarak adını X olarak değiştiren Elon Musk, uygulamada değişiklikler yapmaya devam ediyor. Musk, platforma erişim için ödeme yapmak zorunda kalabileceğinin sinyalini verdi. İşte Twitter X'e ilşkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:19
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        • 1

          Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'in ücretli olacağına ilişkin iddiaları gündeme geldi. Tesla ve SpaceX patronu, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" ifadelerini kullanırken gözler "Twitter (X) herkese ücretli mi olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Twitter (X) platformuna ilişkin son dakika açıklamaları...

        • 2

          ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

          Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi. Elon Musk, bot veya "otomatik" hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu savundu.

        • 3

          "KÜÇÜK BİR AYLIK ÖDEME ALMAYA GEÇİYORUZ"

          Musk, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" dedi.

          X'in sahibi bu açıklamayı ABD'nin California eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesi sırasında yaptı, İsrail'i de teknoloji sektöründeki öncü rolü nedeniyle övdü.

        • 4

          TWITTER (X) HERKESE ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

          Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı geçen yıl 44 milyar dolara satın almış ve bir süre önce platformun adını X olarak değiştirmişti.

          Musk, TweetDeck kullanımını da ücretli hale getirmiş; Twitter Blue yeni adıyla X Premium kullanıcılarına NFT’yi profil resmi yapma, sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamaya koyma, gönderilere kalın ve italik metin ekleme, daha uzun videolar yayımlama, sosyal medya platformunun tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim imkanı vermişti.

          Fiyatı ülkeden ülkeden ülkeye değişen bu üyelik halen Türkiye'de aylık 150, yıllık 1569,99 TL.

          X ise halen ücretsiz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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