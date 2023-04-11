Elon Musk ve Twitter bilmecesi

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter oyunları sürüyor. Son birkaç yıldır Musk'ın Twitter üzerinden hem şirket hisselerini hem de kripto para dünyasını manipüle ettiğine dair konuşmalar oldukça yüksek sesle yapılır olmuştu.

Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde ise Twitter'ı satın almasıyla bu tartışmalar yön değiştirmiş oldu. Özellikle birçok hizmeti ücretli yapması ile gündemi meşgul eden Musk, 2022 Kasım ayından bu yana şirkete 20 milyon doların üzerinde değer kaybettirdi.

GENEL MERKEZDE 'W'YU KALDIRDI!

Geçtiğimiz hafta ise önce ünlü sosyal medya uygulamasının kuş olan logosunu tartışmalı kripto para birimi 'DOGE Coin'in logosu olan köpek olarak değiştirdi. Bu haftanın başında ise Twitter'in San Fransisco'daki genel merkezinde bir logo değişikliğine gitti. Twitter'ın 'W' harfini beyaza boyayarak instagram hesabı T(w)itter Daily News'e (TitterDaily) gönderme yapan Musk kendi hesabından, "SF HQ'daki ev sahibimiz, Twitter'da yasal olarak "w" işaretini kaldıramayacağımız için yasal olarak işaret tutmamız gerektiğini söylüyor, bu yüzden arka plan rengini boyadık. Sorun çözüldü!" açıklamasını paylaştı.

TWİTTER, X CORP BÜNYESİNE KATILDI AÇIKLAMASI

11 Nisan tarihinde ise çok daha dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Elon Musk'ın gönderme yaptığı T(w)itter Daily News (TitterDaily) hesabından Twitter Inc'in bundan böyle Musk'ın bir diğer çatı şirketi olan X Corp'un yapısı altına dahil edildiğini ifade eden bir belge yayınlandı. Bu resmi olarak Elon Musk veya Twitter hesabından doğrulanmamış olsa da TitterDaily hesabının doğrulanmış olması bu belgenin de gerçek olduğunu ispatlar nitelikte.

Musk, daha önce Twitter'ın X adlı "her şey uygulaması" haline geleceğini ve Çin'in WeChat'i gibi diğer platformlara rakip olabileceğini dile getirmişti.

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