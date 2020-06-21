Page Six'e konuşan Musk, "Cara ve ben arkadaşız, fakat hiç samimi bir ilişki içinde olmadık. Bunu o da doğrulayacaktır. Ayrıca Amber ile birlikte boşanma davası açıldıktan bir ay sonra çıkmaya başladığımızı tekrar söylemek istiyorum. Evlilikleri sırasında Amber'in çevresinde bile bulunduğumu sanmıyorum" dedi.