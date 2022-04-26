“Aldı, alacak” tartışması ile geçen yaklaşık bir aylık sürecin ardından ABD’li milyarder Elon Musk, sonunda sosyal ağ Twitter’ın tamamını satın almak için anlaşmaya vardı. Tesla ve SpaceX’in kurucusu Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifine Twitter yönetimi “Evet” dedi.
Peki Musk’ın satın alarak borsadan çıkıp, özel bir şirket haline dönüştüreceği Twitter kurulduğu 2006 yılından bu güne nereden nereye geldi? İşte Twitter’ın 16 yıllık tarihinine kullanıcı sayısı, gelirleri, kârı (aslında Twitter özelinde zararı) ve de piyasa değeri açısından toplu bir bakış…
KULLANICI SAYISINI 4 YILDA İKİYE KATLADI AMA…
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2006 yılının mart ayında Jack Dorsey tarafından kurulan Twitter’ın 2021 yılı sonu itibariyle günlük aktif kullanıcı sayısı 217 milyon seviyesinde. Bu rakam son 4 yılda ikiye katlanmış durumda.
Her ne kadar yatırımcı cephesinde gelir modeli konusundan eleştirilerden kurtulamasa da 2010 yılında sadece 28 milyon dolarlık gelir elde edebilen Twitter, bu rakamı 2021 yılında 5 milyar doların üzerine çıkardı. Ancak aynı dönemde Facebook’un gelirlerini ise 2 milyar dolar seviyesinden, 118 milyar dolara çıkardığını da hatırlatalım.
Yine 2021 yılı sonu itibariyle Twitter’ın günlük aktif kullanıcı başına geliri, 23 dolar düzeyinde bulunuyor. Ki bu rakam da son 4 yıllık dönemde yerinde sayıyor.
PİYASA DEĞERİ YERİNDE SAYDI
2013 yılının kasım ayında halka arz edilen Twitter’ın hisseleri, Wall Street Borsası’nda Nasdaq Endeksi’nde işlem görmeye başladı. Sosyal ağın, 2013 yılı sonunda 36.3 milyar dolar olan piyasa değeri, 2016 yılı sonunda 11 milyar dolarlara kadar düştü. 2020 yılı sonunda 43 milyar doları geçen Twitter’ın piyasa değeri, 2021 yılını ise 35 milyar dolar ile kapattı ve 26 Nisan 2022 itibariyle ise 40 milyar doları buldu.
Twitter’ın piyasa değeri 2013-2022 arasında dalgalı bir seyir izledi. 2013 yılı sonunda 140 milyar dolar olan Facebook’un değeri ise 2021 yılının ağustos ayında 1 trilyon doları aştı. Ancak Facebook’un rekor kıran bu piyasa değeri, son 8 ayda yarı yarıya eriyerek, 1 trilyon dolardan 500 milyar dolar düzeyine düştüğünün de altını çizelim.
12 YILIN SADECE 2’SİNİ KÂR İLE KAPATTI
Gelelim sosyal ağ Twitter’ın en yumuşak karnı olarak da nitelendirilebilecek olan net kâr rakamlarına…
Resmi kayıtlara göre Twitter, 2010 yılından bu yana geçen 12 mali yılın sadece 2’sinde kâr açıklayabildi (2018’de 1.2 milyar dolar, 2019’da 1.4 milyar dolar net kâr). Bu 12 yılın 10’unu zararla kapatan Twitter, en son 2021 yılında ise 221 milyon dolar zarar etti. Twitter’ın 2010-2021 yılları arasındaki toplam zararı 1.3 milyar doları aştı.
Şimdi ise Twitter’ı "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşı ve insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanı" olarak tanımlayan Elon Musk, bir yandan yukarıda özetlemeye çalıştığımız tablo ile diğer yandan da sahte ve bot hesaplar başta olmak üzere sosyal ağın dünya genelinde daha demokratik bir platform olabilmesi için mücadele edecek.
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