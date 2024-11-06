Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı: "Game, set and match"

Cumhuriyetçi Başkan adayı Doland Trump'ın en büyük destekçilerinden olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanlık Seçimleri sonuçlarının gelmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

"Game, set and match" paylaşımını yapan Elon Musk, Trump'ın zaferini kutladı.

"Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.

Saat TSİ 09.30 itibarıyla Donald Trump, salıncak eyaletlerin yedisinde (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada) yarışı önde götürüyor.

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Trump'ın en büyük destekçisi ABD'li milyarder Musk, Trump'ı destekleyen paylaşımlarına devam ediyor. Musk, eski adıyla Twitter şimdiki adıyla X isimli sosyal medya platformunu 2022 yılında satın aldığı zaman binaya elinde lavabo taşıyarak gelmiş ve "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün" ifadelerini kullanmıştı.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Musk bu paylaşımını tekrarladı ve Trump'ın seçimlerde zafere yaklaşmasının ardından elindeki lavabo taşıdığı fotoğrafı Beyaz Saray'a 'shop'ladı ve "Bunu bir daha düşünün" ifadelerini kullandı.