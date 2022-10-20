Elon Musk'tan Tesla için iddialı hedef

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Tesla, 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artışla 21.5 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Tesla, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13.8 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, rekor düzeye çıkmasına rağmen 21.96 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 artarak 3.3 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı 2021'in üçüncü çeyreğinde 1.6 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde Tesla, küresel çapta 343 bin 830 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi. Tesla'dan yapılan açıklamada, hammadde fiyatlarındaki enflasyonun şirketin kârlılığını etkilediği belirtildi.

'ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Bilançonun yayınlanmasının ardından Tesla CEO'su Elon Musk iddialı açıklamalarda bulundu. Apple'ın piyasa değerinin fazlasıyla üstüne çıkabileceklerini belirten Musk "Aslında Tesla'nın potansiyel olarak Saudi Aramco ve Apple'ın toplam değerini aşma yolunda olduğunu düşünüyorum. Buna hemen ulaşacağımızı veya ulaşmamızın kolay olacağını söylemiyorum. Aslında çok zor olacak. Çok çalışmaya, çok yaratıcı yeni ürünlere, genişlemeye ve şansa ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

BU YIL HİSSELER YÜZDE 44 DÜŞTÜ

Dün kapanış itibarıyla Tesla 695.76 milyar değerlik piyasa değerine ulaştı. Tesla gelir ve üretimde büyümesine rağmen hisseleri 2022 genelinde yüzde 44 değer kaybetti. Tesla'nın piyasa değeri Kasım 2021'de 1.2 trilyon doları aşmıştı.

TOPLAM DEĞERLERİ 4.4 TRİLYON DOLAR

Elon Musk'ın işaret ettiği şirketlerden Apple 2.31 trilyon dolar, Saudi Aramco ise 2.092 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip. Yani Musk son açıklamasında Tesla'nın piyasa değerinin 4.4 trilyon doları aşabileceğini belirtti. Bu, Tesla hisselerinin yüzde 532 yükselmesini beklediği anlamına geliyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİSİ

Tesla halihazırda açık ara dünyanın en değerli otomotiv firması konumunda bulunuyor. Piyasa değeri bakımındanTesla'yı 182.65 milyar dolarla Japon Toyota ve 96.53 milyar dolarla Çinli BYD takip ediyor.

Piyasa değeri en yüksek 10 otomotiv firması:

Firma Piyasa değeri (milyar $) Tesla 695.76 Toyota 182.65 BYD 96.53 Porsche 83.26 Volkswagen 76.06 Mercedes-Benz 60.16 BMW 49.96 General Motors 49.03 Ford 48.76 Stellantis 40.76