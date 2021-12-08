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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk doğum oranlarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. The Wall Street Journal'in düzenlediği 'CEO Konseyi' toplantısına katılan ünlü milyarder 'Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağının sorulması üzerine "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" dedi.

Akıllı kişiler dahil bazılarının dünyanın çok kalabalık olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Musk "Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın" ifadelerini kullandı.

'SÜPER UZUN' YAŞAMA KARŞI

6 çocuk sahibi olan Musk nüfus büyümesinin önemine dikkat çekerken insanların uzun yaşaması konusunda ise farklı bir düşünceye sahip. İnsanların 'süper uzun' yaşamaya çalışmaması gerektiğini belirten Musk "Bence ölmemiz önemli. İnsanlar genelde fikirlerini değiştirmeden ölüyor. Eğer sonsuza kadar yaşarsak yeni fikirlerin kabul edilmediği katı bir topluma dönüşebiliriz" dedi.

Dünya nüfusu son 60 yılda 3 milyardan 7.9 milyara ulaşsa da Musk'ın dediği gibi doğum oranlarında düşüş yaşanıyor. Dünya Bankası verilerine göre 1964'ten bu yana aralıksız bir şekilde küresel doğum oranı düşüyor.