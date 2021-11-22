50 yaşındaki ABD'li girişimci, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

Tesla ve SpaceX'teki işlerim nedeniyle zamanımın çoğunu Teksas'ta ya da yurt dışına seyahat ederek geçirmek zorunda kalıyorum, Grimes ise kendi işi nedeniyle Los Angeles'ta bulunuyor.