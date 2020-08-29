Elon Musk, bir bilgisayarı doğrudan beyne bağlayan Neuralink implant cihazlar üzerinde çalışıyor. Geçen ay Neuralink'in ürettiği bir beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test edildiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol ettiğini açıklayan Musk şirketin insan denemelerine yıl sonunda başlayacağını açıklamıştı. Neuralink ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi hedefliyor.

Kurucu: Elon Musk

Kuruluş tarihi: Temmuz 2016

Sahip: Elon Musk

Alan: Beyin-bilgisayar arayüzü, Nöroprostetikler

Çalışan Sayısı: 90 (2019)

İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Demonun şu linkten izlenmesi mümkün olacak:

https://neuralink.com/

Neuralink nedir?

Neuralink Corporation, Elon Musk ve kurucu ekibi tarafından kurulan ve implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren bir Amerikan nöroteknoloji şirketidir. Şirketin merkezi San Francisco'dadır; 2016 yılında kuruldu ve ilk kez Mart 2017'de halka açıklandı.