İKİ KADININ ARKADAŞ OLDUĞU İLİŞKİ

Elon Musk ilk evliliğini de gençlik aşkı Justine Wilson ile yapmıştı. İkili, nikâh masasına oturduktan sonra Los Angeles'a taşınmış ardından ilk bebekleri Nevada dünyaya gelmişti. Fakat çiftin mutluluğu yarım kalmış, ikisi de genç yaşta evlat acısı yaşamıştı. Nevada, henüz 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan hayatını kaybetmişti. Sonra ikiz ve üçüz olmak üzere beş tane çocukları oldu. Elon Musk ile Justine Wilson'ın evliliği 2008'de sona ermişti.

Elon Musk, boşanmanın ardından oyuncu Talulah Riley ile romantik bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Musk ile boşanan Justine Wilson, Marie Claire Dergisi'ne yazdığı bir makalede eski eşinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geçindiğini söylemişti. Hatta anlattığına göre Musk'ın yeni sevgilisi Riley'e "İki kadının arkadaş olduğu ve çeşitli felsefi konularda kafa yorduğu Fransız filmlerindeki gibi yaşamak istediğini" anlatan bir elektronik posta yolladığını da anlatmıştı.