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Elon Musk'ın gizemli bir kadın ile otel balkonunda koyu sohbeti - Magazin haberleri

Elon Musk'ın gizemli bir kadın ile otel balkonunda koyu sohbeti

Özel hayatıyla gündemde olan ve bir süredir adı oyuncu Natasha Bassett ile anılan iş insanı Elon Musk, kafaları karıştırdı. Musk, Miami'deki bir otelin balkonunda gizemli bir kadın ile konuşurken objektiflere yansıdı

Giriş: 12.05.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Natasha Bassett ile anılan ve geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'de ünlü oyuncu ile görüntülenen Musk, son hareketiyle kafaları karıştırdı.

  • Geçen hafta ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Grand Prix'nin konukları arasında yer alan Elon Musk, konakladığı bir otelin balkonunda gizemli bir kadın ile sohbet ederken objektiflere yansıdı. 

  • Elon Musk ile kim olduğu belirlenmeyen gizemli kadın, koyu bir sohbete dalmışlardı. İkili, o esnada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark etmedi.

  • Elon Musk'ın yanındaki çıplak ayaklı genç kadın ünlü iş insanıyla konuşurken ayağa kalktı ve kollarını, uzaktan bile dikkat çekecek kadar yoğun bir şekilde kullanarak sözlerini sürdürdü.

  • Genç kadın, sohbet sırasında bir ara bluzunun askılarını bir başka anda da pantolonunu düzeltti. Genç kadın sohbete heyecanlı bir şekilde katılırken, Elon Musk ise hiç yerinden kalkmadan bütün dikkatini vererek konuşmasını sürdürdü.

  • Bu koyu sohbetin ardından Elon Musk ve genç kadın odaya döndü. Bir süre sonra Musk, balkona bu kez tek başına çıkıp cep telefonuyla çevrenin fotoğrafını çekti.

  • Elon Musk, her ne kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını yine de bir gizem perdesinin ardında yaşıyor. Ünlüler dünyasında en çok çocuk sahibi olan isimler arasında yer alan Musk, birliktelikleri hakkında çok fazla ser verip sır vermiyor. Üstelik bütün çocuklarının annesi aynı kişi de değil.

  • 'BİR YILDIR AŞK YAŞIYORLAR' İDDİASI

    Öte yandan ileri sürülenlere göre Elon Musk, yaklaşık bir yıldır da Natasha Bassett ile birlikte. Üstelik bu konudaki iddialara göre ona sevgilisini annesi Maye Musk ikiliyi tanıştırdı. Yani bir başka deyişle Maye Musk, oğlu için de çöpçatanlık yaptı.

  • İddiaya göre, 2015'ten beri birbirlerini tanıyan ikiliden ilk adımı atan kişi ise Natasha Bassett. Bassett, Maye Musk'ın bir Instagram paylaşımına onunla tanışmaktan ne kadar mutlu olacağını belirten bir yorum yazdı. Görünüşe göre ikili fazla zaman kaybetmeden de tanıştılar.

  • AYRILDILAR AMA BİR BEBEKLERİ DAHA OLDU

    Elon Musk, üç yıl aşk yaşadığı ve 2021'de ayrıldığı şarkıcı Grimes ile bir bebeklerinin daha olduğunu duyurmuştu. Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da ikilinin bir ikinci bebeği olduğu da beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmıştı. 

  • Grimes'ın evine giden bir muhabir evde yeni bir bebek daha olduğunu öğrenmişti. İkilinin Exa Dark Sideræl adını verdikleri bir kızı ve X Æ A-Xii adında bir oğlu bulunuyor. 

  • İKİ KADININ ARKADAŞ OLDUĞU İLİŞKİ

    Elon Musk ilk evliliğini de gençlik aşkı Justine Wilson ile yapmıştı. İkili, nikâh masasına oturduktan sonra Los Angeles'a taşınmış ardından ilk bebekleri Nevada dünyaya gelmişti. Fakat çiftin mutluluğu yarım kalmış, ikisi de genç yaşta evlat acısı yaşamıştı. Nevada, henüz 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan hayatını kaybetmişti. Sonra ikiz ve üçüz olmak üzere beş tane çocukları oldu. Elon Musk ile Justine Wilson'ın evliliği 2008'de sona ermişti.

    Elon Musk, boşanmanın ardından oyuncu Talulah Riley ile romantik bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Musk ile boşanan Justine Wilson, Marie Claire Dergisi'ne yazdığı bir makalede eski eşinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geçindiğini söylemişti. Hatta anlattığına göre Musk'ın yeni sevgilisi Riley'e "İki kadının arkadaş olduğu ve çeşitli felsefi konularda kafa yorduğu Fransız filmlerindeki gibi yaşamak istediğini" anlatan bir elektronik posta yolladığını da anlatmıştı.

  • İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR

    Elon Musk ile Talulah Riley, 2010'da birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Fakat flört etmeye başlamalarından dört, evliliklerinden iki yıl sonra Musk, attığı bir Tweet ile herkesi şaşırtmıştı. Musk, "Harika bir dört yıldı. Seni sonsuza kadar seveceğim. Bir gün birini çok mutlu edeceksin" diyerek Riley ile ayrıldığını duyurmuştu. Ancak ikili, 2013'te tekrar nikâh masasına oturmuştu. Riley, 2016'da boşanma davası açmış, ikili aynı yılın sonlarında ikinci kez boşanmıştı. Talulah Riley, People Dergisi'ne verdiği röportajda boşandıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini ve birbirlerini önemsediklerini anlatmıştı.

  • "AYRILINCA CANIM YANDI" DEMİŞTİ

    Aynı yıl Elon Musk belki de en çok konuşulan gönül ilişkilerinden birini yaşamıştı. Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard'e gönlünü kaptırmıştı. Hatta o sırada Depp'in iddialarıyla ortaya çıkan bir skandala da adı karışmıştı. Depp, Heard'ün daha kendisiyle evliyken film çekimi için şehir dışında bulunduğu sırada Elon Musk'ı evlerine aldığını iddia etmişti. Hatta o anlarda çekildiği ileri sürülen ve Heard ile Musk'ı birlikte gösteren asansör görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

  • Amber Heard ve Elon Musk, yoğun çalışma programları nedeniyle 2017'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Fakat görünüşe göre Musk, bu ilişkinin sona ermesiyle büyük bir aşk acısı yaşamıştı. Heard'ün bir Instagram paylaşımının altına "hala arkadaş olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yapmıştı. Bu konuda Rolling Stone'a verdiği demeçte de "Gerçekten çok aşıktım ve bu çok kötü canımı yaktı" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters, Splash News

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