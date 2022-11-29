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Haberler Teknoloji Elon Musk Apple'a savaş açtı

Elon Musk: Ne oluyor burada Tim Cook?

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla ABD'li teknoloji devi Apple'ın Twitter'daki reklamlarının çoğunu durdurduğunu ve platformu uygulama mağazası App Store'den kaldırmakla tehdit ettiğini söyledi

Giriş: 29.11.2022 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk Apple'a savaş açtı
Elon Musk Apple'a savaş açtı
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Elon Musk, dün gece Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla, Apple'ın bilinmeyen nedenlerle Twitter'ı iOS App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia etti. Musk, Apple'ın platformda "reklamları büyük ölçüde durdurduğunu" söylediği bir tweet paylaşarak, şirketin Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret edip etmediğini sorguladı.

APPLE'A SANSÜR İDDİASI

Bunun üzerine Apple'ı sansür ile suçladı ve şirketin "müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlayıp yayınlamayacağını" soran bir anketi hala Twitter sayfasında devam ediyor.

Musk, daha sonrasında hızını alamayıp bir dizi Tweet'te, uygulama mağazasında yapılan satın alma işlemlerinden aldığı her şeye gizli bir şekilde 30 vergi koyduğunu iddia ederek, ücret de dahil olmak üzere şirketin politikalarını eleştirdi.

Uygulamanın Apple'ın veya Google'ın uygulama mağazasından kaldırılması, Twitter'e zarar verebilir. Musk, Twitter'ı devraldıktan sonra şirketler Twitter'dan kaçınıyor. Mondelez, Carlsberg, Volkswagen, Pfizer, United Airlines ve General Motors gibi benzeri büyük diğer markalar da platformdaki reklamları askıya aldı.

'ÖNÜMÜZDE KALAN TEK ŞEY TİRANLIKTIR'

Musk, son olarak sabitlediği bir tweet'te, "Bu, medeniyetin geleceği için verilen savaştır. Eğer Amerika'da bile ifade özgürlüğü kaybedilirse, önümüzde kalan tek şey tiranlıktır" yazdı.

Apple, Musk'ın iddiasıyla ilgili henüz yorum yapmadı. Şirket tarafından yapılan resmi bir açıklama olmaması spekülasyonların artmasına neden oluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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