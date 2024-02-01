Elmalı Kurabiye Tarifi, Evde Kolay Ve Lezzetli Elmalı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Elmalı Kurabiye Tarifi, Evde Kolay Ve Lezzetli Elmalı Kurabiye Nasıl Yapılır?

REKLAM advertisement1

Elmalı kurabiye, Türk mutfağının sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle elmanın lezzeti ve kurabiyenin yumuşak dokusu ile mükemmel bir uyum sağladığında tadına doyum olmaz. İşte adım adım evde nasıl lezzetli elmalı kurabiye yapabileceğinize dair bir rehber. Elmalı kurabiye nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Elmalı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Elmalı kurabiye özellikle çocukların severek tükettiği tatlılardandır. Üzerine pudra şekeri de eklenince harika bir kombinasyon karşımıza çıkıyor. Ağızda dağılan buram buram elma ve tarçın kokan elmalı kurabiye tarifi için başka yere bakmanıza gerek yok. Şimdi adım adım elmalı kurabiye tarifi nasıl yapılır göz atalım:

REKLAM

Elmalı Kurabiye için Malzemeler:

4 su bardağı un

125 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 paket hazır vanilya

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz veya fındık içi (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

1 paket kabartma tozu

Elma Harcı için:

3 adet elma

3 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tarçın

Elmalı Kurabiye Yapılışı:

İlk olarak elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve rendeleyin. Rendelenen elmaların üzerine yarım limonun suyunu sıkarak kararmalarını önleyin. Geniş bir tavada elmaları pişirmeye başlayın. Elmaların üzerine şekeri ekleyip ocağın altını açalım.

Elmalar suyunu çekene kadar yaklaşık 5 dakika kadar pişirin.

REKLAM

Ardından tarçını ilave edip, soğuması için başka bir kaba alalım.

Kurabiye hamuru için unun dışında kalan tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alıp yoğurun. Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra azar azar unu ilave edin. Elde edilen hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor.

Merdane yardımıyla hamuru açmaya başlayın. Açılan hamurdan çay bardağı büyüklüğünde, onu ölçü alarak, yuvarlaklar keselim. Burada hamur kalıbı da kullanılabilir. Büyük kurabiye yapmak isterseniz kalıp olarak su bardağı da kullanabilirsiniz.

Kesilen hamurların ortalarına hazırladığınız elmalı harçtan koyun. Ardından hamurun iki kenarını iç harç üzerinde birleştirin. Tüm kesilen parçalara aynı işlemi uygulayın.

Fırını önceden 180°C dereceye ayarlayıp, ısıtın.

Elmalı kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Çok yakın koymamaya çalışın. Önceden ısıtılmış fırında, elmalı kurabiyeleri yaklaşık 20-25 dk. pişirin. Elmalı kurabiyeleri üzerleri pembeleşmeden çıkarın.

Soğuduktan sonra elmalı kurabiyelerin üzerlerini pudra şekeri ile kaplayın.

Kurabiyelerimiz servise hazır.

Elmalı Kurabiye Püf Noktası

Elmalı kurabiye yaparken lezzetli ve kusursuz sonuçlar elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. İşte elmalı kurabiye yaparken dikkate almanız gereken püf noktalar:

Taze Malzemeler Kullanın: Elmalarınızın taze ve sulu olmasına dikkat edin. Taze elmalar kurabiyenin lezzetini artırır.

Elmaları Suyunu Sıkarak Hazırlayın: Elmaları rendeledikten sonra üzerine yarım limonun suyunu sıkarak kararmalarını önleyin. Bu aynı zamanda elmaların tadını daha da canlandırır.

Hamuru İyi Yoğurun: Hamuru hazırlarken malzemeleri iyice karıştırın, ancak hamuru fazla yoğurmayın. Hamur fazla yoğrulduğunda kurabiyeler sert olabilir.

Hamuru Dinlendirin: Hamuru buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Bu, hamurun daha kolay şekil almasına yardımcı olur.

Hamuru merdaneyle açın: Hamuru merdaneyle açmak işimizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Böylece aynı boyutlarda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu, aynı zamanda kurabiyelerin eşit pişmesine yardımcı olur.

Pişirme Süresini Gözlemleyin: Kurabiyeler altın rengini aldığında fırından çıkarın. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir, bu yüzden sürekli gözlem yapın.

Soğumasını Bekleyin: Kurabiyeler fırından çıktığında çok sıcak olabilir. Biraz soğuması için fırın tepsisinde bekletin, ardından tel bir ızgara üzerine aktararak tamamen soğumalarını sağlayın. Soğumadan önce kurabiyelere dokunmayın, çünkü sıcakken daha kırılgan olabilirler.

Saklama Koşulları: Elmalı kurabiyelerin tazeliğini korumak için hava geçirmez bir kapta veya nemli bir bezle sarılarak saklayın.

ÖNERİLEN VİDEO