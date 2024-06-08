4-SİVRİSİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARINA İYİ GELİR

Elma sirkesi böcek ısırıklarının acısını veya kaşıntısını hafifletmek için iyidir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi sözcüsü dermatolog Dr. Marie Jhin, "Isırıklara, özellikle de sivrisinek ısırıklarına bayılıyorum" dedi. “Bu çok az kullanılan bir ev ilacı. Çok fazla ısırığınız varsa, iki bardak dolusu suya koyun ve ıslatın. Kaşıntıya iyi gelecektir” dedi.

Jhin, "Sivilceyi kurutur ancak bu, yaşlanma karşıtı bir yöntem değildir" dedi. “Bunu tavsiye etmem. Bugün bundan çok daha etkili ve güvenli yöntemlerimiz var.

Jhin, güneş yanığına yardımcı olsa da başka pek çok iyi tedavi yönteminin de bulunduğunu, dolayısıyla "bunu genellikle hastalara önermiyoruz" dedi.

Saç biti veya siğillerden kurtulmak için de ona başvurmayın. Bir çalışma, sirkenin bitleri ortadan kaldırmak için en az etkili doğal yöntem olduğunu buldu ve siğillere gelince, bunlar "bir virüsten kaynaklanıyor, dolayısıyla tedavisi yok" diye açıkladı Jhin.

"Elma sirkesinin seyreltilmiş bir versiyonunu bir siğilin üzerine pamuklu çubukla sürebilirsiniz ve bu, ölü derinin atılmasına yardımcı olacaktır; biz de ofiste bunu parçalara ayırarak, keserek veya sıvıyla yakarak yapıyoruz. azot. Ancak ofiste yaptığımız kadar hızlı ve etkili olmayacak” dedi.

Beverly Hills'teki İleri Dermatoloji ve Cilt Kanseri Enstitüsü'nün yöneticisi olan Amerikan Dermatoloji Akademisi sözcüsü Dr. Michael Lin, ev kullanımı konusunda daha olumsuz bir bakış açısına sahip.

Lin, "Elma sirkesinden zarar gören pek çok hastam oldu" diye açıkladı. “Korkunç bir örnek, genital siğilleri tedavi etmeye çalışan bir adamdı. Ofise geldiğinde tüm alanın çiğ olduğunu ve sirkeden yandığını gördü.

"Bunu tüm gücüyle kullanıp kullanmadığını bilmiyorum ama her ne yaptıysa çok güçlüydü" diye devam etti. "Muhtemelen bu doğal ev tedavisinden dolayı kalıcı yara izi var."

"Elma sirkesi kullanmayı tercih ederseniz, asitlik seviyesini açıkça belirten bir marka satın almayı deneyin. Ve ne yaparsanız yapın, onu tam güçle kullanmayın.”