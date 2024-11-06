Bacaklarımızın üzerine oturduğumuzda veya ellerimizin üzerine yattığımızda belirli bir süre karıncalanma ve uyuşma hissederiz. Baskı dışında karıncalanmanın sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

YAYGIN NEDENLER

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Vitamin eksiklikleri, diyetinizde belirli bir vitaminin yeterince bulunmamasından veya vücudun vitamini düzgün bir şekilde emmediği bir durumdan kaynaklanabilir.

Bazı vitaminler sinirlerinizin sağlığı için önemlidir.

Örnekler şunları içerir:

- B12 vitamini

- B6 vitamini

- B1 vitamini

- E vitamini

- B9 vitamini veya folat

B12 vitamini B12 Vitamini, hücrelerin enerji üretmesi için gereklidir. Et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bulunur. Veganlar ve vejetaryenlerin B12 takviyesi alması gerekebilir. Diyette B12 eksikliği nörolojik hasara neden olabilir, bu da ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma olarak ortaya çıkabilir. REKLAM B6 vitamini Vücutta depolanamadığı için her gün B6 vitamini tüketmeniz gerekir. Et, balık, fındık, baklagiller, tahıllar, narenciye dışı meyveler ve patates iyi B6 kaynaklarıdır. B6 eksikliği olan kişilerde döküntü veya bilişsel değişiklikler görülebilir.

B1 vitamini Tiamin olarak da bilinen B1 vitamini, sinir uyarılarında ve nöron onarımında rol oynar. Et, baklagiller, tam tahıllar ve kabuklu yemişler iyi B1 kaynaklarıdır. Yüksek oranda rafine tahıl içeren diyetlere sahip kişilerde B1 eksikliği görülme olasılığı daha yüksek olabilir. Ellerde ve ayaklarda ağrıya veya karıncalanmaya neden olabilir. E vitamini E vitamini eksikliğinin, diyetinizdeki E vitamini eksikliğinden ziyade bağırsaklardaki yağ emilimindeki sorunlardan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. E vitamini eksikliğinin belirtileri arasında ellerde veya ayaklarda karıncalanma ve koordinasyon güçlüğü yer alır.

REKLAM Folat (B9) Folat eksikliği ellerde ve ayaklarda ağrıya veya karıncalanmaya neden olabilir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, bu durumun 40 yaşın altındaki kişiler üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koymuştur. B9 vitamini olarak da bilinen folat kaynakları arasında koyu yapraklı yeşillikler, tam tahıllar, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği tohumu, karaciğer ve deniz ürünleri bulunur. Hamilelik Hamilelik sırasında vücutta meydana gelen şişme bazı sinirlerinize baskı yapabilir. Bu nedenle ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanma hissedebilirsiniz. Belirtiler genellikle hamilelikten sonra kaybolur.

Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği, böbrekleriniz artık düzgün çalışmadığında meydana gelir. Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya diyabet gibi durumlar böbrek yetmezliğine yol açabilir. Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında, vücudunuzda sıvı ve atık ürünler birikerek sinir hasarına yol açabilir. Böbrek yetmezliğine bağlı karıncalanma genellikle bacaklarda veya ayaklarda görülür. REKLAM İlaç kullanımı Çeşitli ilaçlar sinir hasarına neden olabilir, bu da ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma hissi duymanıza neden olabilir. Aslında, kanser (kemoterapi) ve HIV tedavisinde kullanılan ilaçların yaygın bir yan etkisi olabilir.

Ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya neden olabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır: - Amiodaron veya hidralazin gibi kalp veya tansiyon ilaçları - Metronidazol ve dapson gibi anti-enfeksiyon ilaçları - Fenitoin gibi antikonvülsanlar Otoimmün hastalık Lupus ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar , bağışıklık sisteminizin vücudunuzun bazı bölgelerine saldırmasına neden olur. Buna sinirleriniz de dahildir. Bu durumlar hızlı veya yavaş bir şekilde ortaya çıkabilir ve yakın zamanda geçirilen enfeksiyonlar bunları tetikleyebilir. Doktorunuz semptomlarınızı ve tıbbi geçmişinizi kontrol edecektir. Bu, ne olduğunu anlamalarına ve semptomlarınızı hafifletmek için tedaviler denemelerine yardımcı olacaktır.

Enfeksiyon Birkaç viral ve bakteriyel enfeksiyon sinirlerinize zarar verebilir ve ellerinizde ve ayaklarınızda uyuşma veya bıçak saplanır gibi ağrıya yol açabilir. Bu virüslerden bazıları HIV, Lyme hastalığı, zona, Epstein-Barr , Hepatit B ve C, Batı Nil, sitomegalovirüstür.