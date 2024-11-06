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        Haberler Bilgi Yaşam Ellerimizde ve ayaklarımızda meydana gelen karıncalanmaların sebepleri nelerdir?

        Ellerde ve ayaklarda karıncalanma hangi hastalıkların belirtisidir?

        Bazılarımızın arada bir, bazılarımızın ise kronikleşmiş bir sorunu olan ellerde ve ayaklarda karıncalanmanın tam olarak nedenini bilmiyor olabiliriz. İşte, ellerde ve ayaklarda oluşan karıncalanmanın nedenlerini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 15:00 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:00
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        El ve ayaklarda karıncalanma neden olur?
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        Bacaklarımızın üzerine oturduğumuzda veya ellerimizin üzerine yattığımızda belirli bir süre karıncalanma ve uyuşma hissederiz. Baskı dışında karıncalanmanın sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

        YAYGIN NEDENLER

        Vitamin eksiklikleri, diyetinizde belirli bir vitaminin yeterince bulunmamasından veya vücudun vitamini düzgün bir şekilde emmediği bir durumdan kaynaklanabilir.

        Bazı vitaminler sinirlerinizin sağlığı için önemlidir.

        Örnekler şunları içerir:

        - B12 vitamini

        - B6 vitamini

        - B1 vitamini

        - E vitamini

        - B9 vitamini veya folat

        B12 vitamini

        B12 Vitamini, hücrelerin enerji üretmesi için gereklidir. Et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bulunur. Veganlar ve vejetaryenlerin B12 takviyesi alması gerekebilir. Diyette B12 eksikliği nörolojik hasara neden olabilir, bu da ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma olarak ortaya çıkabilir.

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        B6 vitamini

        Vücutta depolanamadığı için her gün B6 vitamini tüketmeniz gerekir. Et, balık, fındık, baklagiller, tahıllar, narenciye dışı meyveler ve patates iyi B6 kaynaklarıdır. B6 eksikliği olan kişilerde döküntü veya bilişsel değişiklikler görülebilir.

        B1 vitamini

        Tiamin olarak da bilinen B1 vitamini, sinir uyarılarında ve nöron onarımında rol oynar. Et, baklagiller, tam tahıllar ve kabuklu yemişler iyi B1 kaynaklarıdır. Yüksek oranda rafine tahıl içeren diyetlere sahip kişilerde B1 eksikliği görülme olasılığı daha yüksek olabilir. Ellerde ve ayaklarda ağrıya veya karıncalanmaya neden olabilir.

        E vitamini

        E vitamini eksikliğinin, diyetinizdeki E vitamini eksikliğinden ziyade bağırsaklardaki yağ emilimindeki sorunlardan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. E vitamini eksikliğinin belirtileri arasında ellerde veya ayaklarda karıncalanma ve koordinasyon güçlüğü yer alır.

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        Folat (B9)

        Folat eksikliği ellerde ve ayaklarda ağrıya veya karıncalanmaya neden olabilir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, bu durumun 40 yaşın altındaki kişiler üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koymuştur. B9 vitamini olarak da bilinen folat kaynakları arasında koyu yapraklı yeşillikler, tam tahıllar, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği tohumu, karaciğer ve deniz ürünleri bulunur.

        Hamilelik

        Hamilelik sırasında vücutta meydana gelen şişme bazı sinirlerinize baskı yapabilir. Bu nedenle ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanma hissedebilirsiniz. Belirtiler genellikle hamilelikten sonra kaybolur.

        Böbrek yetmezliği

        Böbrek yetmezliği, böbrekleriniz artık düzgün çalışmadığında meydana gelir. Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya diyabet gibi durumlar böbrek yetmezliğine yol açabilir. Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında, vücudunuzda sıvı ve atık ürünler birikerek sinir hasarına yol açabilir. Böbrek yetmezliğine bağlı karıncalanma genellikle bacaklarda veya ayaklarda görülür.

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        İlaç kullanımı

        Çeşitli ilaçlar sinir hasarına neden olabilir, bu da ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma hissi duymanıza neden olabilir. Aslında, kanser (kemoterapi) ve HIV tedavisinde kullanılan ilaçların yaygın bir yan etkisi olabilir.

        Ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya neden olabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır:

        - Amiodaron veya hidralazin gibi kalp veya tansiyon ilaçları

        - Metronidazol ve dapson gibi anti-enfeksiyon ilaçları

        - Fenitoin gibi antikonvülsanlar

        Otoimmün hastalık

        Lupus ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar , bağışıklık sisteminizin vücudunuzun bazı bölgelerine saldırmasına neden olur. Buna sinirleriniz de dahildir. Bu durumlar hızlı veya yavaş bir şekilde ortaya çıkabilir ve yakın zamanda geçirilen enfeksiyonlar bunları tetikleyebilir. Doktorunuz semptomlarınızı ve tıbbi geçmişinizi kontrol edecektir. Bu, ne olduğunu anlamalarına ve semptomlarınızı hafifletmek için tedaviler denemelerine yardımcı olacaktır.

        Enfeksiyon

        Birkaç viral ve bakteriyel enfeksiyon sinirlerinize zarar verebilir ve ellerinizde ve ayaklarınızda uyuşma veya bıçak saplanır gibi ağrıya yol açabilir. Bu virüslerden bazıları HIV, Lyme hastalığı, zona, Epstein-Barr , Hepatit B ve C, Batı Nil, sitomegalovirüstür.

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