Elle yaptığı muayenede memesinde kitle olduğunu öğrendi

Elle yaptığı muayene sonucunda göğsünde bir kitle olduğunu anlayan Cansu Taşkın (34), lokal ileri evre meme kanseri teşhisi aldı. Özel bir hastanede uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Taşkın, önce 16 kür kemoterapi ardından 25 seans ışın tedavisi aldı. Hiçbir problemi kalmadığını belirten Taşkın, düzenli muayenenin önemine dikkat çekti.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, “Cansu, elle yaptığı muayenede göğsünde bir kitle olduğunu anlıyor. Bize geldiğinde lokal ileri evre dediğimiz evrede, yani koltuk altındaki bezelerde de tümörü mevcuttu. Kendisiyle yaptığımız değerlendirmede hastalığın özelliklerine, yaşına, genel durumuna tümörün özelliklerine baktık. Ameliyatın zorlu geçebileceğini kendisine ve koltuk altına da işlem gerekeceğini ilettik. Ardından tedavi planlamamızı aşama aşama yaptık” dedi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Doç. Dr. Sakin, “Ameliyat gayet başarılı ve güzel geçti. Ameliyat sonucunda da herhangi bir canlı tümör hücresine rastlanmadı. Buradaki tedavi amacımız hastamızın hem meme dokusundaki hem de koltuk altındaki tümörleri temizlemek ve hastanın koltuk altına yapılacak cerrahi müdahaleye gerek kalmamasını sağlamaktı. İleride oluşabilecek riskleri en aza indirmekti. Cansu tedaviye çok güzel yanıt verdi ve tedavi sonunda canlı tümör hücresine rastlamadık. Ayrıca hastanın koltuk altına geniş cerrahi müdahale ihtiyacına da gerek kalmadı” diye konuştu.

"KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Başarılı tedavilerin ardından sağlığına kavuştuğunu söyleyen Taşkın, “Şu an gayet iyiyim, çok şükür hiçbir problemim yok. Üç aylık kontrollerime düzenli olarak gidiyorum. Her gün kullandığım ilaçlar ve üç ayda bir yaptırmam gereken iğneler var. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Kanser grip gibi değil. Ne kadar erken fark ederseniz, o kadar şanslısınız. Ben de spor yapan, sağlıklı beslenen bir insandım, böyle bir şey olacağı aklımdan geçmezdi. O kitleyi ilk gördüğümde yağ bezesidir diye düşünüp 3-4 ay erteledim. Bu nedenle kadınlara, özellikle gençlere sesleniyorum. Kendinizi mutlaka düzenli olarak muayene edin, hiçbir durumu görmezden gelmeyin. Sağlık gerçekten her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.