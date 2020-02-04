Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli, Serie A'nın 22. haftasının kapanış maçında Sampdoria'ya konuk olurken Napoli sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Napoli, 3. dakikada Milik ile 1-0 öne geçerken dakikalar 16'yı gösterdiğinde ise sahneye Eljif Elmas çıktı. Eljif, Napoli formasıyla ilk golünü Sampdoria karşısında kaydederken takımını da 2-0 öne geçirdi.

26. dakikada Sampdoria'da Quagliarella farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla Napoli'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Gabbiadini'nin penaltı golü eşitliği getirirken 83'de Demme Napoli'yi bir kez daha öne geçirdi. Son sözü söyleyen ise 90+8'de Mertens oldu.

Bu sonucun ardından Napoli 30 puana yükselirken Sampdoria ise 20 puanda kaldı.