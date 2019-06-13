Eljif Elmas için geliyorlar!

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas için İstanbul'a geliyor. İspanyol ekibinin yetkilileri Fenerbahçe'nin kapısını 14 milyon Euro ile çalacak.

Ancak transfer konusunda UEFA'dan gelecek kararı bekleyen sarı-lacivertliler, Eljif Elmas için daha büyük beklentiler içerisinde. İspanyollar fiyatı biraz daha arttırırsa taraflar prensip anlaşmasına varacak.