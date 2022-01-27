"BUNU PARAYLA YAPTIM"

Elizabeth McGovern, Pitt ile 1994 yapımı "Bana Bir İyilik Yap" (The Favor) adlı romantik komedide birlikte oynama deneyimleri hakkında da konuşmuştu.

Pitt’e öpüşmeyi öğrettiğini söyleyen McGovern, "Bunu parayla yaptım çünkü setteydik. Para kazanmanın daha kötü yolları da var, dolayısıyla hiç şikayet etmedim ama evet; sanırım benimle birlikte çekirdekten yetişti." ifadelerini kullanmıştı.