İngiliz manken Elizabeth Hurley, 19 yaşındaki oğlu Damian Hurley ile birlikte kamera karşısına geçti. Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken anne-oğul, güzel havanın tadını çıkardı.
Kırlarda vakit geçiren Hurley ve oğlunun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı. 55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Elizabeth Hurley'in çiçek desenli bir elbise tercih ettiği görüldü.
Ünlü manken, oğlu ile verdikleri eğlenceli pozları da 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Hurley'in gönderilerine takipçilerinden beğeni yağdı.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Elizabeth Hurley'in iddialı fotoğraflarını Steve Bing ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damian'e çektirdiği öne sürülmüş ve bu yüzden eleştirilere maruz kalmıştı.
Ardından eleştirilere yanıt veren oyuncu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.
"O FOTOĞRAFLARI ANNEM ÇEKTİ"
Elizabeth Hurley, o pozlarının oğlu Damian tarafından değil, 80 yaşındaki annesi Angela Mary Hurley tarafından çekildiğini açıklamıştı. Hurley, ayrıca bu açıklamasının eleştirilerde bulunan zihinleri rahatlatıp, rahatlatmayacağından tamamıyla emin olmadığını da belirtmişti.
TEPKİ TOPLAMIŞTI
Hurley, daha önce Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarının bazılarını oğlu Damien'e çektirdiğini söylemiş ve bu yüzden tepki toplamıştı. Bazı kişiler yetişme çağındaki bir çocuğun, bu tür pozlar çekmesine karşı çıkmıştı.
Hurley'in paylaşımları İngiltere'de pek çok programa konu oluyor ve eleştiri topluyor.
"BUNDA TARTIŞILACAK BİR DURUM YOK"
Ünlü isim, bikini ve mayolarla yaptığı paylaşımları eleştirenlere de, "Ben bikini ve mayo tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımı da kendim tanıtıyorum. Bunda tartışılacak bir durum yok" diye cevap vermişti.
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