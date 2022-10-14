Eliyle beslediği tilki Maykıl can dostu oldu

Üç ay önce bahçede kedileriyle bir tilkinin kavgasına tanıklık eden Hıdır Anıl, müdahale ederek, hayvanları ayırdı.

AA'nın haberine göre yıllardır Bursa'da yaşayan Anıl, Yılmaz ve Ulucan aileleri, 5 yıl önce Yedisu ilçesinin yaklaşık 2 bin rakımlı Kabayel köyünde yaptırdıkları evlerinde yılın bir bölümünü geçirmeye başladı.

"BİZİMLE KAHVALTI YAPIYOR, BESLİYORUZ, EVCİLLEŞTİK"

Hıdır Anıl, her yıl mayıs ayında köylerine geldiklerini kışa doğru da Bursa'ya döndüklerini söyledi.

Hayatında ilk defa böyle bir şey yaşadığını anlatan Anıl, şöyle konuştu:

"Tilki can dostumuz. Et ve ekmek verdikten sonra evcilleşmeye başladı. Aramızda çok güzel bir sevgi bağı oluştu. Elimizden yiyecek alıyor. Hayatımızda ilk defa tilki ile böyle bir iletişimimiz oldu. İsmini de 'Maykıl' koydum. Böyle sesleniyorum kendisine. Sabah 06.30 sıralarında geliyor. Bizimle kahvaltı yapıyor, besliyoruz, evcilleştirdik. Gayet güzel bir hayvan, iletişimimiz güzel. Geçen gün evin içerisine girdi ve odaları gezdi."

Komşularının kendisine, tavuklara saldırdığı için tilkiyi beslememesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade eden Anıl, "Ama burada 4 tane kedi yavruları var, onlara hiç karışmadı, onlarla oynuyor. Hayvana sevgiyle yaklaştığın zaman kesinlikle ne tavuk ne de kedi yavrusuna zarar vermez" diye konuştu.