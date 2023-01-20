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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Elis isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

ELİS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elis ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Elis adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Elis isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ELİS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Elis ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Değerli bir taş. Güzel kokulu bir çiçek. Eski Yunanistan’da at yetiştirmekle ün kazanmış ovalık bir bölge. Hakim, yüksek.

ELİS ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Elis ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elis adını koymak caizdir.

ELİS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Elis ismini kullanan 2.196 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Elis ismini kullanan 596 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Elis ismini kullanan 109 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Elis ismini kullanan 219 kişi bulunmaktadır.

ELİS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Elis olanlar adeta sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk