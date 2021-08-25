Elif İldem, 8. oldu

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif, finalde mücadele etti.

Elif İldem, toplam 8 kişinin yer aldığı finalde 3.13.39'luk derecesiyle 8. oldu.

Altın madalyayı Singapurlu Pin Xiu Yip, 2.16.61'lik zamanıyla elde etti. Yip, üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu yaşadı.

Gümüş madalyayı Japonya'dan Miyuki Yamada 2.26.18'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Meksikalı Fabiola Ramirez 2.36.54'lük derecesiyle kazandı.