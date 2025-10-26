Eli ve ayakları gelişmeyen bebeğe anne karnında müdahale

Konya'da yaşayan Büşra Umay, hamileliğinin 20. haftasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar tarafından yapılan kontrollerde bebeğin amniyotik band sendromu rahatsızlığının ilerlediği görüldü.

İçinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın bir parçasının ayrılarak ayakları ve elini sarıp sıktığı görülen bebeğin bu nedenle hem bir elinin hem de ayaklarının tamamen kaybolma ihtimali üzerine ameliyat kararı alındı. Acar ve ekibi, başarılı bir operasyonla çocuğun eline ve ayaklarına sağlıklı şekilde kan akışının gitmesini sağladı.

Buğlem Ece adı verilen bebek, hamileliğin 34. haftasında vücudunca herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya geldi.

"GEBELİK KAYBI DA SÖZ KONUSU OLABİLİRDİ"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Acar, Türkiye'de ender vakalardan biriyle karşılaştıklarını söyledi.

Bebeğin ayaklarında ve elinde ödem olduğunu anlatan Acar, "Buralara kan akışı yetersizdi. Zaten bir süre sonra da ayağına giden kan kesildi. Bu ayağının kaybedileceği anlamına geliyordu. Aynı şekilde elinin birinde ve diğer ayağında da amniyotik band vardı" dedi.

Acar, operasyonla ilgili şöyle konuştu: "Birkaç defa müdahale kararı aldık ancak bebeğin pozisyonu bunu güçleştirdiği için bekleyerek uygun zamana göre hareket ettik. Anne karnında yaptığımız en zor ameliyatlardan biri çünkü annenin karın duvarını geçeceksiniz, rahmi geçeceksiniz, çocuğun zarar gören uzvuna ulaşacaksınız. Sonrasında da eli ile ayaklarına dolanan kısmı da uzvuna zarar vermeden kesmeniz gerekiyor. Daha önce mekanik makasla kesiyorduk. Şu anda lazeri de beraberinde kullanıyoruz. Diğer ayağında da vardı, kolunun birinde de vardı. Onlara da ulaştık. O yüzden uzun süren bir vakaydı. Burada gebelik kaybı da söz konusu olabilirdi. 34 hafta 2 günlükken doğumunu yaptırdık. Kuvöz süreci geçirdi ve bebeğini kucağına alarak sağlıklı şekilde taburcu edildi. Zaman içinde de bu ödemler yavaş yavaş geçecek ve normal haline dönecek." "BEBEĞİMİ GÖRÜR GÖRMEZ ELİNİ VE AYAĞINI KONTROL ETTİM" İlk kez annelik duygusunu yaşayan Büşra Umay, bebeğiyle ilgili ilk şüphelerin ortaya çıkmasıyla hızla uzman arayışına girdiklerini belirterek, "Ali hocayı haberlerden görüp randevu aldık. 20 haftalıkken hocamız detaylı ultrasonda sorunu 5 dakikada fark etti. Çok şükür ameliyat iyi geçti. Doğum ve kuvöz sürecinin ardından Buğlem Ece hızla kendini toparladı. 1 kilo 880 gram doğdu. Şimdi 1 kilo 930 grama çıktı. Ayağı biraz şiş ama her geçen gün iniyor. Bebeğimi görür görmez elini ve ayağını kontrol ettim. Hareketi, refleksleri çok şükür yerinde, ayağını oynatabiliyor." ifadesini kullandı.