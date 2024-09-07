Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Yayınlanan son bölümde yedeklerden Erim şef ceketini alarak ana kadroya adını yazdıran son yarışmacı olmuştu. Yeni bölümde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına giden son eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte elem potasında bulunan yarışmacılar...