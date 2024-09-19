MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını almak için karşı karşıya geldi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef dokunulmazlık oyunu yemeği olarak yarışmacılardan 'Balkan Yemekleri' yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı alan takım geceyi kayıpsız geçirirken, takım oyununu kaybeden ekip ise, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi. İşte 19 Eylül MasterChef haftanın eleme adayları...
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MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda eşitlik bozuldu. Hafta boyunca iki kez karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyunlarında birer galibiyet aldı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Yudum ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 19 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Balkan Yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Semih bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Semih, eleme potasına Zübeyde'yi gönderdi. Haftanın altıncı eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Erim oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat
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Kırmızı Takım
Erim (Takım Kaptanı)
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Hakan
Ayşe
Akın
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.