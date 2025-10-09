Habertürk
        ELEME POTASI NETLEŞTİ! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 9 Ekim Perşembe MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te son eleme adayı belli oldu! 9 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede, yarışmacılar bir sonraki haftaya adını yazdırabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Değerli konukların ağırlandığı yarışmada, gecenin konuğu Erdal Aslanboğa oldu. Aslanboğa, yarışmacılara tecrübelerini aktaracak. Ünlü şef yarışmacılardan kokoreçten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 9 Ekim Perşembe MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef 7. eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:20
        • 1

          MasterChef'te son eleme adayı belli oldu... MasterChef yeni bölümünde en az başarılı yemeği yapan yarışmacı, iki etaplı finalin ardından eleme potasına gitti. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Sümeyye ve Aslı eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 9 Ekim Perşembe MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te iki etaplı finalin ardından haftanın son eleme adayı Çağlar oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Cansu

          Barış

          Ayten

          Sezer

          İhsan

          Sümeyye

          Aslı

        • 4

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te 3 dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı. Mavi takım haftayı kayıpsız kapatırken, 6 eleme adayı da kırmızı takımdan çıktı.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.

        Yazı Boyutu
