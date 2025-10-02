MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Deniz, Furkan, Mert ve Onur eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...