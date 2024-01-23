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        Haberler Televizyon ELEME ADAYI OLDU! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak 2024 Pazartesi Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım arasında bir yarışmacı eleme adayı oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak Seda adaya ve yarışmaya veda ederek Survivor'dan elenen ikinci yarışmacı olmuştu. İşte 22 Ocak Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunun kazanan takım ve eleme adayına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta kadın elemesinde Seda yarışmaya veda ederken, bu hafta erkek elemesinde yarışmaya kimin veda edeceği merak konusu oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? 22 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 22 Ocak 2024 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          22 OCAK 2024 SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı mavi takım kazandı.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Turabi oldu.

        • 4

          Haftanın ilk eleme adayı Sercan olurken ikincisi ise Bozok oldu.

        • 5

          SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

          MAVİ TAKIM

          Ogeday Girişken

          Yiğit Poyraz

          Seda Ocak

          Damla Can

          Begüm Yücetan

          Yasin Obuz

          Seda Aktuğlu

          Sahra Işık

          Hakan Hatipoğlu

          Nefise Karatay

          Furkan Kızılay

          Berna Gözbaşı

          Aysun Kesin

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Nagihan Karadere

          Nihat Altınkaya

          Bozok Gören

          Turabi Çamkıran

          Gizem Memiç

          Doğukan Manço (Elendi))

          Sercan Yıldırım

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Ersin Korkut

          Merve Aydın

          Özgür Tetik

          Yunus Emre

          Yağmur Banda

        • 7

          18 OCAK 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Seda ve Kardeniz düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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