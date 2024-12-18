Elektronik sigara aromaları bağımlılığı kolaylaştırıyor

OMÜ Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Ünal, elektronik sigaranın içindeki sıvıyı parçacıklara ayırarak nikotini akciğerlere taşıyan bir sistem olduğunu söyledi.

Akciğere alınan normal dışı her şeyin zararlı olduğunu dile getiren Ünal, elektronik sigaranın akut ve kronik hastalıklara yol açtığını belirtti.

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Elektronik sigaranın sigarayı bırakmak için kullanılabilirliğinin uzun süredir tartışıldığını, bu konuda çalışmalar olduğunu anlatan Ünal, "Nikotin tedavileri dediğimiz sigara bırakma tedavilerimiz var. Hastalarımıza nikotin bandı ve sakızı veriyoruz. 2019'da yurt dışındaki bir çalışmada elektronik sigarayla sigara bırakma oranı yüzde 19, nikotin tedavisiyle bırakma oranı ise yüzde 9 bulunmuş. Bir yıl sonra elektronik sigarayla sigarayı bırakanların yüzde 80'i hala elektronik sigara içiyor ama nikotin tedavileri dediğimiz grubun sadece yüzde 8'i nikotin tedavisine devam ediyor. Yani buradan şu net olarak ortaya çıkıyor; elektronik sigara bağımlılıkta kullanılan bir tedavi olamaz" dedi.

"MODA OLARAK ALGILANMASININ ÖNÜNE GEÇMEK LAZIM" Ünal, çocuk ve gençlerin nikotin alması durumunda beynin gelişmesinin sekteye uğradığına dikkati çekerek, masummuş algısı verilerek gençlerin elektronik sigaraya alıştırılmasının önemli sorunlara yol açabileceğini söyledi. Sigara endüstrisinin nikotin bağımlılığı sağlayabilmek adına birçok yol bulduğunu, elektronik sigaranın da bu yollardan biri olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti: "Sigara endüstrisinin en büyük hedefi, insanları 20 yaştan önce tütün bağımlısı yapmak. Gençlerde 'Sigarayı boş ver, bak bunu (elektronik sigara) iç, bu zaten zararsız' gibi algı oluşturulursa maalesef bağımlı olurlar. 'Moda' olarak algılanmasının önüne geçmek lazım. Bu elektronik sigara olabilir, nargile olabilir, yeter ki akciğerler yoluyla nikotin girsin, oradan beyine gitsin, bağımlılık yerleşsin. Sigara endüstrisinin hedefi bu. Bağımlılık yerleştikten sonra zaten artık sadece elektronik sigara içmiyor. Eğer ortam müsaitse sigara, müsait değilse elektronik sigara içiyor ama bir şekilde nikotin bağımlılığı devam ediyor."

7 BİNİN ÜZERİNDE AROMA Ünal, elektronik sigaranın içine içiciyi cezbetmesi amacıyla 7 binin üzerinde aroma konulduğunun altını çizerek, "Çok çekici hale getiriyorlar. Elektronik sigara tümüyle yasaklanmak yerine aromalı olanlar yasaklanabilir çünkü aromalar nikotinin asıl tadını da maskeliyor, nikotinin acımsı tadını almıyor çocuk. Çocuğun tek aldığı şey aroma oluyor" dedi.