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Üniversitelerde ön lisans programı olarak faaliyet gösteren Elektronik Haberleşme bölümü hem iş imkanları hem de sürekli olarak yenilenen bir sektör olması açısından öğrencilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl? Detaylar haberimizde…

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Nedir?

Telefon, radyo, telsiz, faks gibi her türlü haberleşme araçlarının üretim, dağıtım, bakım ve onarım gibi tüm çalışma kollarında görev alabilecek ve değişmekte olan teknolojiye uyum sağlarken kendini geliştirecek yetkin teknikerleri yetiştirmek üzerek açılan bir ön lisans programıdır. Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü eğitim süresi ise 2 yıldır.

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Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

Elektronik haberleşme teknolojisi bölümünden başarıyla mezun olan öğrenciler elektronik haberleşme teknikeri unvanını alarak herhangi bir kamu kurumunda veya özek sektörde çalışma fırsatı elde edebilirler. Tekniker olarak görev aldıkları kurumlarda her türü haberleşmede kullanılan cihazların üretim ve bakımından sorumlu olurlar. Telefon santrallerinin kurulumunda ve arıza tespitinde görev alırlar. Elektronik devrelerin çizimini yaparlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açma imkanları da bulunmaktadır.

Elektronik haberleşme teknolojisi bölümü iş olanakları oldukça fazladır. Bölüm mezunlarının hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok kurumda çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bunlardan bazıları ise şöyledir;

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Uydu haberleşme sektörü

Telefon santralleri

Kamu ve özel radyo – televizyon sektörü

Elektrik-Elektronik haberleşme ürünleri üretim fabrikaları

Akıllı sistemler

AR-GE departmanları

Ses, güvenlik ve kontrol üretimi yapan firmalar

Savunma sanayi

Türk Telekom

TRT

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Dersleri

Eğitim süresi 4 dönem yani 2 yıl olan Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü dersleri her üniversitede farklılık gösterebilmektedir. Teorik ve pratik dersleri bir arada gören öğrenciler her ders için 1 ara sınav (vize) ve 1 yarı yıl sonu sınavına (final) tabi tutulur.

Bölümde gösterilen derslerden bazıları şöyledir;

Bilgisayar uygulamaları

Doğru akım devre analizi

Analog elektronik

Alternatif akım devre analizi

Sayısal elektronik

Elektrik ve elektronik ölçmeleri

Radyo TV tekniği

Antenler ve mikrodalga teknolojisi

Sistem analizi ve tasarım

Analog haberleşme

Genel ve teknik iletişim

İleri programlama

İleri haberleşme sistemleri

Endüstriyel ağlar

Algoritma ve programlama

Mobil iletişim sistemleri

Web tasarımının temelleri