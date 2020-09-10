Ankara’da, enerji sektöründe ses getirecek önemli bir adım konuşuluyor. 2000’li yılların hemen başında güneş, su, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini desteklemek için kısaca “YEKDEM” olarak bilinen bir mekanizma devreye alındı. 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM kapsamındaki söz konusu tesislerin ürettiği elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7.3, jeotermal için 10.5, biyokütle ve güneş için 13.3 dolar/sent alım garantisi verildi. Bu yıl sonuna kadar işletmeye giren ve girecek tesisler, 10 yıl süre ile elektrik alım garantisi yoluyla destekleniyor ve desteklenecek. Kulislerde, destek mekanizmasının sürdürülmesinin düşünüldüğü, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 6 ay daha var olan destekleme uygulamasının uzatılacağı konuşuluyor. Kararın, kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
KAÇ TESİS YARARLANIYOR
Peki, YEKDEM kapsamındaki desteklerden kaç üretim tesisi yararlanıyor? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),2020 yılına ilişkin listesine göre 21 bin 858 megavat kurulu güçte toplam 817 santral ya da tesis Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan diğer deyişle YEKDEM’den yararlanabilecek. 2019 yılında YEKDEM’den yararlanan santral sayısı 777 idi.
Bu santralların kaynaklara göre dağılımı şöyle:
- Kurulu güçleri 12.444 megavat olan, 461 hidroelektrik santral,
- Kurulu güçleri 6.974 megavat olan 165 rüzgar santralı,
- Kurulu güçleri 1.502 megavat olan 49 jeotermal santralı,
- Kurulu güçleri 761.7 megavat olan 125 biyokütle santralı.
- Kurulu güçleri 174 megavat olan 17 güneş santralı.
DESTEK’TE DOLARDAN TL’YE GEÇME ÇALIŞMASI
Enerji yönetiminin, YEKDEM destekleriyle ilgili bir yasa çalışması da yaptığı biliniyor. Peki, bu çalışma ne ön görüyor? Destek süresinin dolmasının ardından işletmeye girecek olan yenilenebilir kaynaklara dayalı tesislerde, teşvikler dolar yerine TL olacak. Fiyatların güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek.
Söz konusu çalışma yasalaşırsa ve uygulamaya girerse, yeni tesisler dolar yerine TL üzerinden desteklenecek.
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