Elektrik piyasasında tavan fiyat yükseltildi

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EPDK'nin, Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 200 lira olarak uygulanacak.

2000 LİRA OLARAK UYGULANIYORDU

Azami fiyat daha önce megavatsaat başına 2 bin lirayı geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak 2 ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamalarının 3 katı olarak uygulanıyordu.

Kurul ayrıca, otogaz LPG'nin özelliklerini belirleyen "TS EN 589+A1:2022 Otomotiv yakıtları- LPG- özellikler ve deney yöntemleri" standardının "propan içeriği" limitleri kısmının uygulamasını 1 Ocak 2024'e erteledi.

Belirlenen yeni tavan fiyata ulaşılıp ulaşılamayacağı bu hafta takip edilecek. Piyasada yeni tavana ulaşılması durumunda tüketici fiyatlarında artış yaşanması gündeme gelecek.