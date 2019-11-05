Türkiye’de, 21 bölgede, şehiriçi elektrik dağıtım hizmetleri özel sektör eliyle veriliyor. Şehiriçi elektrik dağıtım şirketleri, bu hizmeti “kardeş” kuruluşları Görevli Tedarik Şirketleri (GTŞ) ile birlikte yerine getiriyor. Enerji yönetimi de sektörü; hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti yönünden denetliyor. Mevzuata uyulmasını istiyor.

ANKETLER YAPILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dönem dönem abonelerle anketler yapıyor ve bu anketler ışığında sektöre “not” veriyor. Anket sonuçları sektörle paylaşılıyor. Müşterilerin nabzını tutmak için çağrı merkezleri de etkin olarak kullanılıyor.

Şikayete konu başlıklarla ilgili sektör uyarılıyor, eksiklerin tamamlanması isteniyor.

KESMEDEN VE BAĞLAMADAN TAHSİLAT

İşte, son dönemde öne çıkan şikayetlerden biri haksız kesme-bağlama bedeli talepleri… Peki, bu şikayetin dayanağı ne?

Bir abone, kullandığı konut ya da işyerini terk etti. Hemen ardından başka bir vatandaş, bu konutu ya da işyerini kiraladı ya da satın aldı.

Vatandaş, bölgesinde hizmet veren dağıtım şirketinden, elektriğinin bağlanmasını talep etti. Bu arada, kiralanacak ya da satın alınacak konut ya da iş yerinin fiilen elektriği kesilmedi.



Bazı dağıtım şirketleri, fiilen elektrik kesilmemesine karşın yeni aboneden, kesme-bağlama bedeli talep ediyor. EPDK’nın, 2019 yılı tarifesine göre konutlardan (alçak) 33 TL 80 kuruş, orta gerilimden 171 TL 60 kuruş kesme bağlama bedeli alınabiliyor.

“BU BEDELİ İSTEYEMEZ”

EPDK’nın, bu konudaki mevzuatı ve görüşü açık. Kurum, daha önce bu konuda yapılan şikayetleri ve başvuruları şöyle yanıtladı:

“Elektrik abonesi olmak istenilen kullanım yerine ilişkin elektriğin fiilen kesilmemiş olması durumunda abonelik işlemlerinin gerçekleştiği aşamada tüketiciden, kesme-bağlama bedeli talep edilerek, faturalara yansıtılamaz.”

Abonelerin, kullanacakları konut ya da işyerinde bu koşulları göz önünde bulundurmaları gerekiyor.